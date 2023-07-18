Что делать, когда потерял паспорт за границей: исчерпывающая инструкция, которая поможет вам вернуться домой

Потеряли паспорт во время путешествия за границу? Вот что делать

Если вы потеряли паспорт во время путешествия за границей, UAportal подготовил исчерпывающую инструкцию, которая поможет вам сориентироваться в процессе замены и обеспечить безопасный возврат домой.

Сообщите о потере местным органам власти

Посетите ближайший полицейский отдел или консульство и предоставите им всю необходимую информацию, например место и обстоятельства потери. Они посоветуют вам, как поступить дальше, и помогут получить необходимые документы для продолжения путешествия.

Обратитесь в посольство или консульство Вашего государства.

Они помогают гражданам в таких сложных ситуациях как эта. Сообщите им о потере паспорта и предоставите любую дополнительную информацию, которую они потребуют. Они подскажут, какие вам шаги нужно предпринять, и окажут необходимую поддержку на протяжении всего процесса получения нового паспорта.

Подайте заявление на получение нового паспорта

После того, как вы сообщили о потере и связались с посольством или консульством, вам нужно будет подать заявление на получение нового паспорта. Они предоставят вам необходимые формы и проведут вас через процесс подачи заявления. Точно заполните заявление и предоставите все необходимые документы, такие как удостоверение личности и фотографии паспортного размера. Будьте готовы оплатить сборы за новый паспорт.

Получите срочный проездной документ

В определенных ситуациях, когда получение нового паспорта может занять время, ваше посольство или консульство может выдать срочный проездной документ. Этот документ позволит вам вернуться в родную страну или продолжать путешествовать до тех пор, пока вы не получите постоянный паспорт на замену. Однако учтите, что срочный проездной документ может иметь ограниченный срок действия и может не быть принят во всех странах, поэтому предварительно проверьте требования к въезду в страну назначения.

Защитите свои проездные документы

Чтобы избежать дальнейших осложнений и обеспечить беспрепятственное путешествие, принимайте активные меры для защиты своих проездных документов. Сделайте копии своего паспорта, визы и других документов, удостоверяющих личность, перед поездкой. Сохраняйте эти копии отдельно от оригиналов документов и держите их в легкодоступном месте. Кроме того, подумайте об использовании цифровых копий, надежно хранящихся в защищенном паролем облачном хранилище, или отправьте их себе по электронной почте, чтобы в случае необходимости их можно было легко найти.

Ранее мы рассказывали, при каких условиях несовершеннолетние дети имеют право на пересечение государственной границы. Также мы предоставили список для этого документов.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !