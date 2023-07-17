Что делать с вишневыми косточками: семь полезных лайфхаков от опытных хозяек

Оказывается, изобретательные хозяйки не выбрасывают вишневые косточки, а применяют их в собственных целях. UAportal подготовил семь креативных идей, что можно из них сделать.

Самодельные грелки

Соберите достаточное количество вишневых косточек, тщательно очистите их и уложите в тканевый мешочек. Нагрейте его в микроволновке в течение нескольких минут. Вот у вас готовая многоразовая и экономически выгодная грелка, которая приспосабливается к вашему телу и дарит успокаивающее тепло и снимает мышечную боль.

Натуральный воздухоочиститель

После того как вы насладились вишнями, вымойте и высушите косточки. Поместите их в банк или контейнер. Добавьте несколько капель любимого эфирного масла. Встряхните банку, чтобы аромат пропитал косточки. Эти самодельные воздухоочистители можно разместить в ящиках, шкафах или в любом месте, где нужен приятный и свежий аромат.

Самодельные скрабы

Размельчите в порошок вишневые косточки, чтобы создать натуральный скраб для вашей кожи. Раздавить очищенные и высушенные вишневые косточки можно с помощью кофемолки или ступки с толкушкой. Смешайте полученный порошок с оливковым или кокосовым маслом. Мягко нанесите его на кожу, чтобы удалить омертвевшие клетки и придать ей свежий цвет.

Садовая мульча и средство от вредителей

Если у вас есть сад, используйте вишневые косточки для создания природной мульчи вокруг ваших растений. Рассыпьте слой вишневых косточек на поверхности почвы, чтобы сохранить влагу, подавить рост сорняков и обеспечить изоляцию для корней растений. К тому же так вы можете отпугивать некоторых вредителей, в частности улиток. Следовательно, этот метод будет защищать ваших растений и будет способствовать их здоровому росту.

Креативные изделия и украшения

Используйте вишневые косточки в декоративно прикладном искусстве. Из них можно сделать украшения, брелоки или даже минифигурки. Природная форма и текстура вишневых косточек придадут вашим изделиям изысканный шарм.

Натуральное наполнение для подушек и шпилек

Если вы любите шить, вишневые косточки можно использовать как наполнитель для подушечек для шпилек. Они обеспечат твердую, но мягкую поверхность, которая будет надежной для ваших принадлежностей. Наполните косточками тканевый мешочек. Зашейте его и используйте как функциональную и экологичную подушечку для игл, которая придаст изысканности вашему швейному месту.

Экологические пакеты для льда

Промойте и высушите косточки, а затем уложите их в тканевый мешочек или герметичный пластиковый пакет. Держите их в морозильной камере до тех пор, пока не понадобятся. Эти пакеты с вишневыми косточками можно прикладывать к коже, чтобы охладить или успокоить ее или облегчить боль при незначительных травмах.

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