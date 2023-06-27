Мы всегда пытаемся облегчить свои повседневные заботы. Тем более когда идет речь за кулинарию. UAportal подготовил несколько практических и интересных рекомендаций, которые помогут вам сэкономить время, деньги и усилия.

Используйте свежие ингредиенты

Свежие ингредиенты незаурядно влияют на вкус и качество ваших блюд. Проверяйте сроки пригодности и покупайте пищу в небольших количествах. Выбирайте свежие мясо и молочные продукты. Не покупайте предварительно нарезанных фруктов и овощей, поскольку они теряют свой вкус и часть питательных веществ.

Например, когда вы готовите салат, выбирайте хрустящий сорт салата, яркие помидоры черри и хрустящие огурцы. Используйте свежую зелень. Например, базилик, мяту или петрушку, чтобы прибавить вкус и аромат. При приготовлении стейка, выбирайте кусок мяса с жировой прослойкой и ярко-красным цветом.

Экспериментируйте со специями и приправами

Специи и приправы могут превратить невкусное блюда в непревзойденную еду. Не бойтесь экспериментировать с разными вкусами и сочетаниями. Начните с базовых приправ, таких как соль, перец, чеснок и порошок лука, а потом - постепенно додавайте другие специи, такие как кумин, паприка, куркума и кориандр.

В частности, при приготовлении куриного кушанья, попробуйте прибавить немного порошок наказанию и кокосового молока, чтобы получить вкус, который напоминает тайские нотки. Когда готовите блюда из пасты, используйте свежую зелень. Например, розмарин или чабрец, а сверху посыпьте тертым пармезаном.

Презентация – это главное

Ваша подача блюда может существенно повлиять на восприятие еды в целом. Используйте такие тарелки, которые дополняют цвета и текстуру вашей еды. Сделайте ингредиенты привлекательными.

Например, если вы готовите фруктовый салат, используйте стеклянную миску, чтобы продемонстрировать яркие цвета фруктов. Нарежьте фрукты на кусочки и разложите по кругу. После приготовления стейка, оставьте его на несколько минут, а потом нарежьте в направлении от волокон. Подавайте с гарниром из запеченных овощей и со свежей зеленью.

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