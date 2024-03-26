Что положить в лунку при посадке помидоров, чтобы они росли вдвое быстрее: секрет от огородников

Томаты требуют особого ухода при выращивании. Опытные огородники знают, что для получения щедрого урожая сочных и ароматных плодов нужно приложить усилия.

Перед тем, как высаживать рассаду, необходимо обогатить землю питательными веществами, отмечает Ukr.media. Обычно удобрения равномерно распределяют по поверхности почвы, затем тщательно перекапывают. Есть несколько видов удобрений, которые считаются наиболее эффективными.

Дрожжи

За 24 часа перед тем, как высаживать рассаду в почву, рекомендуется обогатить землю раствором, содержащим марганец и дрожжи, в количестве 10 г на каждые 10 л воды. Дрожжевая подкормка должна выстоять один день. При посадке помидоров в каждую ямку следует добавить примерно 200 г этого раствора.

Древесная зола

Древесную золу, которую можно получить путем сжигания соломы или травы, следует вносить в лунки по 100 г на каждую. Это важно для помидоров, поскольку зола является источником калия. После того как рассада будет высажена, ямки засыпают черноземом.

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Куриный помет

После высадки томатов в открытую почву целесообразно добавить куриный помет, разведенный с водой в соотношении 1 к 15. Возле посадочных лунок рекомендуется посыпать пепел.

Луковая шелуха

Луковая шелуха эффективна для помидоров, поскольку она способствует укреплению рассады, ее быстрому росту и устойчивости к заболеваниям. Раствор готовят, заливая 300 г луковой шелухи горячей водой и настаивая 12 часов, после чего разбавляют его водой в пропорции 1 до 5.

Яичная скорлупа

При посадке помидоров в ямки полезно добавлять яичную скорлупу, которая снабдит растения необходимыми минералами.

Напомним, мы уже писали, как защитить помидоры от болезней и вредителей.

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