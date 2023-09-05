Что посадить в сентябре, чтобы получить щедрый урожай: 5 вариантов

Многие считают, что сажать растения можно только весной и в начале лета, но это не совсем так. UAportal рассказал о широком ассортименте овощей и цветов, которые можно посеять или высадить в течение сентября, а затем получить хороший урожай.

Бархатцы в горшках

В сентябре можно посеять зимостойкие однолетние растения, например, бархатцы и сон-траву. Эти цветы зацветут на несколько недель раньше, чем вы посадите весной.

Сначала хорошо подготовьте почву и сейте семена непосредственно в неглубокие лунки или горшки. Чтобы защитить растения от холодной погоды, с октября накройте участок флисом или тонким слоем пленки.

Чеснок

Высаживайте зубчики на глубину 2,5 см и на расстоянии 25 см друг от друга в плодородную почву, предварительно подготовив его должным образом. Побеги должны появиться к осени, перезимовать, а весной дать новые побеги.

Листья салата

Найдите защищенное место под открытым небом или используйте горшки для выращивания. Вы можете засеять листовую горчицу и зимние салатные миксы. К примеру, сорта салата "Холодок" или "Ажур", желательно высевать под стеклом.

Горох

Как и фасоль, морозостойкий горох можно сеять в сентябре, чтобы получить ранний урожай. Выбирайте такие сорта, как "Масленый король" или "Метеор Дзекановский".

Редис

Если осенью есть теплая почва и благоприятные условия, засейте позднюю партию редиса. Она созревает всего за несколько недель, что делает ее отличным дополнением к осенним салатам.

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