Что посмотреть всей семьей: подборка лучших семейных фильмов

Выбор кино для просмотра всей семьей может вызывать хлопоты. Впрочем, UAportal подготовил для вас удивительную подборку лучших семейных фильмов.

Мы отобрали пять фильмов в этом жанре, которые обязательно понравятся любителям кино всех возрастов. Все эти фильмы имеют рейтинг IMDB 7-9 баллов, так что приготовьтесь к просмотру потрясающих семейных развлечений!

UAportal представляет коллекцию лучших семейных фильмов

Первый – "Коко", который вышел в 2017 году, с рейтингом IMDB 8,1. Это мексиканский анимационный фантастический фильм студии Pixar Animation Studios, режиссеров Ли Ункрича и Адриана Молины, продолжительностью 109 минут.

История рассказывает о 12-летнем Мигеле, который мечтает стать выдающимся музыкантом, как его прапрадед Эрнесто де ла Круз, несмотря на запрет на музыку, существовавший в его семье на протяжении многих поколений.

В ходе своей одиссеи он встречает умерших родственников, которые помогают ему найти ответ на вопрос, почему они перестали заниматься музыкой много веков назад. В то же время его преследует полицейский Гектор, который знает о миссии Мигеля больше, чем говорит.

UAportal представляет коллекцию лучших семейных фильмов

Далее у нас "Дамбо", который вышел на экраны в 2019 году, с рейтингом IMDB 6,9. Ремейк американского фантастического боевика режиссера Тима Бертона длится 112 минут.

Молодой слон по имени Дамбо обнаруживает, что благодаря своим массивным ушам может летать, что делает его главной достопримечательностью парка развлечений Dreamland. Тем временем Ванди Грасби замышляет заговор против борца за права детей миссис Джамбо, чтобы взять его под свой контроль.

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UAportal представляет коллекцию лучших семейных фильмов

Третьим фильмом является "Лего Фильм 2: Вторая часть", вышедший в 2019 году, с рейтингом IMDB 6,9. Эта компьютерная анимационная комедия-приключение от Warner Animation Group и режиссера Майка Митчелла длится 106 минут.

Спустя пять лет после событий первого фильма жители Брикбурга сталкиваются с новой угрозой из космоса. Они должны подготовиться к борьбе с инопланетными захватчиками, а Эммет Бриковски ищет своих похищенных друзей Люси и Бэтмена.

UAportal представляет коллекцию лучших семейных фильмов

Четвертый – "Босс-молокосос: Снова в деле" вышел в 2018 году, с рейтингом IMDB 7.1. Это американский компьютерно-анимационный веб-телесериал производства студии Dreamworks Animation Television, продолжительностью 25 минут на эпизод. Общий хронометраж – 2 сезона на данный момент, режиссером которого является Том МакГрат.

После победы в борьбе за власть над семью младенцами, одетыми как бизнесмены, во главе с генеральным директором компании "Бэби Корп" Фрэнсисом Э. Фрэнсисом, Босс Бэби возвращается домой. Он обнаруживает, что все кардинально изменилось с тех пор, как его не было. В свою очередь Тим Темплтон борется между семейными обязанностями и работой в компании "Бэби Корп".

UAportal представляет коллекцию лучших семейных фильмов

И наконец, "A Dog's Journey", который вышел в 2019 году, с рейтингом IMDB 7.2. Это американский комедийный драматический фильм режиссера Гейл Манкусо продолжительностью 108 минут.

Этот фильм рассказывает историю собаки по имени Бейли, которая намерена защитить своего любимого человека Итана Монтгомери любой ценой. Независимо от того, сколько раз ей приходится перерождаться в разных собак, она стремится найти его и помочь.

Напомним, UAportal собрал 10 вдохновляющих и мотивационных фильмов, которые стоит посмотреть каждому. Возможно, эти ленты подтолкнут вас к завершению давно запланированных идей.

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