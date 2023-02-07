Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ответил на заявления бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева о возможном "корейском сценарии" для Украины решительным заявлением о том, что стране не будут навязываться чужие истории и сценарии.

Украина имеет бурную историю, когда дело доходит до войны, и нынешний политический ландшафт ничем не отличается. Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев недавно высказал свое мнение о том, как могут развиваться события в стране, заявив, что возможен "корейский сценарий", который предполагает раздел территории Украины на основе произвольной параллели. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов ответил в Twitter, в котором заявил, что такие спекуляции не осуществятся, поскольку "никаких 38 параллелей и чужих историй, навязанных извне, не будет".

Ответ Алексея Данилова Алексей Данилов решительно отверг эти заявления Дмитрия Медведева в Твиттере, заявив: "Украина - не Корея. Здесь не будет 38-й параллели и чужих историй, навязанных извне". Затем он пошел дальше, добавив, что украинские вооруженные силы теперь имеют оружие, достаточное для нанесения ударов по целям на российской территории в случае необходимости. В заключение своего отчета он подтвердил уверенность в своих силах, заявив, что они полны решимости и сосредоточены на своей миссии с заданными координатами, поэтому никаких изменений в дальнейшем не предвидится.

Из этих высказываний секретаря СНБО Алексея Данивлова становится понятным, что любые попытки рассуждать о том, что может произойти в плане границ раздела на украинской земле, бесполезны, поскольку это решение может быть принято только самими украинцами без какого-либо вмешательства извне, как это произошло во время Корейской войны более полувека назад. Это было четко заявлено в твиттере, что внесло ясность в позиции обеих сторон, обеспечив стабильность и мир в будущем вместо хаоса, вызванного распространением дезинформации.

Алексей Данилов

Алексей Данилов был назначен Главным советником по вопросам национальной безопасности и обороны в 2019 году при Президенте Зеленском после многих лет работы преимущественно в сфере внешней политики, включая различные государственные должности, начиная от заместителя руководителя Офиса Президента по вопросам назначений и кадровых вопросов до Чрезвычайного и Полномочного Посла во Франции, а также другие должности, прежде чем наконец оказался в центре вопросов безопасности Украины.