Джеймс Кэмерон: человек, чьи мечты превращаются в фильм

Джеймс Кэмерон, известный кинорежиссер, родился 16 августа 1954 года в Онтарио, Канада. Его вклад в киноиндустрию, особенно в жанре научной фантастики, принес ему мировое признание. Однако путь Кэмерона к успеху не был лишен вызовов и уникальных моментов.

Бросил школу

После окончания средней школы в 1973 году Кэмерон недолго учился в Фуллертонском колледже, чтобы изучать физику, но не окончил курс. После этого он женился на официантке, до сих пор питая страсть к научной фантастике, которая увлекала его с детства. В 1977 году, после просмотра "Звездных войн", Кэмерон решил начать карьеру кинорежиссера.

Сценарий из сна

Интересно, что многие из лучших фильмов Кэмерон зародились из его собственных снов. Во время работы над фильмом "Пиранья II" он заболел и ему приснился кошмар о невидимом роботе, который впоследствии стал основой для культового фильма "Терминатор".

Фильм на основе урока биологии

Другим сном, превратившимся в фильм для режиссера, стал "Аватар". Эта фантастическая концепция зародилась еще в детстве и была воплощена в жизнь в виде культовой киноленты. Выйдя на экраны в 2009 году, "Аватар" стал новаторским кинематографическим чудом, очаровавшим зрителей по всему миру.

Первый фильм снял в 1981 году

Режиссерская карьера Кэмерон началась в 1981 году, когда он получил свой первый успех. Он стал режиссером фильма "Пиранья II: Нерест" после того, как первый режиссер Миллер Дрейк покинул проект из-за творческих разногласий с продюсером. Эта возможность позволила Кэмерону продемонстрировать свои навыки режиссера по спецэффектам и обозначила начало его творческого пути.

Получил признание после "Титаника"

Именно "Титаник" по-настоящему поднял карьеру Кэмерон на новые высоты. Выпущенный в 1997 году, фильм мастерски изобразил трагическую гибель лайнера, одновременно соединив ее с увлекательной романтической историей. Внимание к деталям и продолжительность ленты в 2 часа 40 минут, отражающие реальное время, которое понадобилось кораблю для исчезновения, добавили фильму впечатляющих впечатлений.

"Титаник", стоимость производства которого превысила 250 миллионов долларов, стала первой кинолентой, собравшей более 1 миллиарда долларов в мировом прокате. Фильм также получил одобрительные отзывы критиков, выиграв 11 из 14 номинаций на премию "Оскар".