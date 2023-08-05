Джеймс Кемерон: людина, чиї мрії перетворюються на фільм

Джеймс Кемерон, відомий кінорежисер, народився 16 серпня 1954 року в Онтаріо, Канада. Його внесок у кіноіндустрію, особливо в жанрі наукової фантастики, приніс йому світове визнання. Однак шлях Кемерона до успіху не був позбавлений викликів та унікальних моментів.

Кинув школу

Після закінчення середньої школи в 1973 році Кемерон недовго навчався у Фуллертонському коледжі, щоб вивчати фізику, але не закінчив курс. Після цього він одружився з офіціанткою, досі плекаючи пристрасть до наукової фантастики, яка захоплювала його з дитинства. У 1977 році, після перегляду "Зоряних війн", Кемерон вирішив розпочати кар'єру кінорежисера.

Сценарій зі сну

Цікаво, що багато з найкращих фільмів Кемерона зародилися з його власних снів. Під час роботи над фільмом "Піранья II" він захворів і йому наснився кошмар про невидимого робота, який згодом став основою для культового фільму "Термінатор".

Відео дня

Фільм на основі уроку біології

Іншим сном, що перетворився на фільм для режисера, став "Аватар". Ця фантастична концепція зародилася ще в дитинстві і була втілена в життя у вигляді культової кінострічки. Вийшовши на екрани у 2009 році, "Аватар" став новаторським кінематографічним чудом, що зачарувало глядачів по всьому світу.

Перший фільм зняв у 1981 році

Режисерська кар'єра Кемерона розпочалася у 1981 році, коли він отримав свій перший успіх. Він став режисером фільму "Піранья II: Нерест" після того, як перший режисер Міллер Дрейк залишив проект через творчі розбіжності з продюсером. Ця можливість дозволила Кемерону продемонструвати свої навички режисера зі спецефектів і позначила початок його творчого шляху.

Отримав визнання після "Титаніка"

Саме "Титанік" по-справжньому підняв кар'єру Кемерона на нові висоти. Випущений у 1997 році, фільм майстерно зобразив трагічну загибель лайнера, одночасно поєднавши її із захопливою романтичною історією. Увага до деталей і тривалість стрічки у 2 години 40 хвилин, що відображає реальний час, який знадобився кораблю для зникнення, додали фільму вражаючих вражень.

"Титанік", вартість виробництва якого перевищила 250 мільйонів доларів, стала першою кінострічкою, яка зібрала понад 1 мільярд доларів у світовому прокаті. Фільм також отримав схвальні відгуки критиків, вигравши 11 з 14 номінацій на премію "Оскар".