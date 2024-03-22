Если под рукой не оказалось штопора: крутой лайфхак из TikTok, который поможет открыть вино

Иногда возникает ситуация, когда необходимо открыть бутылку вина, но под рукой нет специальных принадлежностей. Не беспокойтесь, ведь существуют альтернативные способы открытия вина. Сегодня мы рассмотрим популярный метод из TikTok, где показано, как открыть вино с помощью обычной зажигалки.

Пользователь соцсети экспериментировала с этим трюком и подтвердила его эффективность. Она показала, что можно легко открыть бутылку вина, используя только зажигалку, рассказывает Телеграф.

Читайте также: Как открыть банку с металлической крышкой без открывалки

Как открыть бутылку с помощью зажигалки

Удерживайте бутылку вина, сняв защитную обертку с пробки. Возьмите любую зажигалку, будь то простую карманную или ту, что используют для разжигания угля или плиты. Держите бутылку одной рукой, включите зажигалку другой. Нагревайте участок под пробкой, двигая бутылку вокруг для однородного распределения тепла. При правильном нагревании тепло заставит воздух внутри бутылки расшириться, что создаст давление, достаточное для выталкивания пробки.

Напомним, ранее мы рассказывали о других интересных лайфхаках, которые помогут открыть бутылку без штопора.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !