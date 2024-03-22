Этот рецепт будет очень кстати в пост: как приготовить вкусный борщ без мяса
Хотим поделиться с вами секретами приготовления вкусного борща к Великому посту. Он, конечно же, будет без мяса, но благодаря добавлению фасоли останется невероятно вкусным и питательным.
Если вы решите приготовить непостный борщ, воду можно просто заменить на бульон. Рецептом поделились на сайте vkusnoo.com.ua. Следует отметить, что фасоль не только обогащает вкус борща, но и делает его более калорийным.
Нам понадобится:
- 1 стакан белой или красной фасоли
- 3 литра воды
- 2 средних свеклы
- 4 картофелины
- ¼ головки капусты
- несколько веточек петрушки и укропа
- специи по вкусу
- 2 моркови
- 2 сладких перца
- 4 столовые ложки растительного масла
- 1 луковица
- 0,5 стакана томатной пасты
- 1-2 столовые ложки сахара
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Приготовление:
- Наполните миску водой и замочите фасоль на ночь (около 12 часов). После этого тщательно промойте под проточной водой.
- Налейте воду в кастрюлю, доведите до кипения, затем добавьте фасоль. Убавьте огонь и варите до ее мягкости (от 40 до 120 минут), не забудьте посолить.
- Очистите морковь и натрите ее на терке, а лук нарежьте мелкими кубиками. Разогрейте масло на сковороде и обжарьте морковь до золотистого цвета (3-5 минут). Добавьте сладкий перец, обжарьте все еще несколько минут, затем введите томатную пасту, немного сахара и соли, и тушите еще 5 минут. В конце добавьте лук и тушите до мягкости.
- В бульон с фасолью положите тертую свеклу и картофель, нарезанный кубиками. Варите 10 минут, затем добавьте шинкованную капусту и варите еще 3-4 минуты.
- Введите зажарку к борщу, добавьте специи по вашему вкусу. Доведите до кипения и варите на слабом огне до полной готовности. В конце добавьте мелко нарезанную свежую зелень и выключите огонь.
Для достижения идеального вкуса борщ должен отдохнуть под закрытой крышкой в течение 20-30 минут. После этого его можно подавать на стол.
Раньше мы рассказывали о главной ошибке в приготовлении борща, о которой мало кто знает.
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