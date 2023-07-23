Фильмы о подростках и школьной жизни 2016-2021 годов: любители драм и романтики будут в восторге
Фильмы на школьную тематику способны перенести нас в юные годы. UAportal подготовил подборку лучших киношедевров на эту тему, снятых в 2018-2021 годах.
"Восьмой класс"
Рейтинг IMDb: 7.4
Жанр: Школа, драма, комедия
Страна: США
Продолжительность: 94 мин
Год: 2018
Главный продюсер: Скотт Рудин, Илай Буш
Кайла, интровертный подросток, переживающий последнюю неделю обучения в средней школе. Через ее видеоблоги мы наблюдаем за борьбой девушки за уверенность в себе, социальное признание и тревоги, связанные с переходом к старшей школе. Фильм фиксирует подлинные и часто неудобные моменты подросткового возраста.
"Книжный магазин"
Рейтинг IMDb: 7.2
Жанр: Школа, комедия, драма
Страна: США
Продолжительность: 102 мин
Год: 2019
Главный продюсер: Меган Эллисон, Челси Барнард
Лучшие подруги Эми и Молли отправляются в безумную ночь приключений перед выпускным вечером в старшей школе. Наслаждаясь упущенными беззаботными временами, они ищут развлечения, которые они пропустили. Фильм воспевает дружбу, самопознание и связи, формируемые на протяжении трансформационного пути.
"С любовью, Саймон"
Рейтинг IMDb: 7.6
Жанр: Школа, драма, мелодрама, романтика
Страна: США
Продолжительность: 110 мин
Год: 2018
Главный продюсер: Вик Годфри, Марти Боуэн
Саймон Спир – старшеклассник, преодолевающий трудности, связанные с каминг-аутом, жонглируя дружбой, семьей и поиском своей анонимной онлайн-любви. Фильм прекрасно изображает эмоциональный путь к самопринятию, подчеркивая важность любви и поддержки при поиске своей подлинной идентичности.
"Граница семнадцати"
Рейтинг IMDb: 7.3
Жанр: Школа, комедия, драма
Страна: США
Продолжительность: 104 мин
Год: 2016
Главный продюсер: Джеймс Л. Брукс, Ричард Сакаи
Надин – старшеклассница, борющаяся со сложностями подросткового возраста. На фоне проблем в семье и дружбе, а также расцвета романа, девушка сомневается в своих силах и не может найти ответы на некоторые вопросы. Благодаря остроумным диалогам и достоверному изображению подростковых тревог, фильм охватывает аудиторию всех возрастов.
"Леди Берд"
Рейтинг IMDb: 7.4
Жанр: Школа, драма, комедия
Страна: США
Продолжительность: 94 минуты
Год: 2017
Главный продюсер: Скотт Рудин, Илай Буш
Кристин Макферсон, артистическая и бунтарская девушка-подросток, стремящаяся к приключениям за пределами родного города Сакраменто. Из-за ее бурных отношений с матерью, первой любви и погони за мечтами, путешествие Леди Берд отражает универсальное стремление к независимости и самопознанию.
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