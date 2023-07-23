Фильмы о подростках и школьной жизни 2016-2021 годов: любители драм и романтики будут в восторге

Фильмы на школьную тематику способны перенести нас в юные годы. UAportal подготовил подборку лучших киношедевров на эту тему, снятых в 2018-2021 годах.

"Восьмой класс"

Рейтинг IMDb: 7.4

Жанр: Школа, драма, комедия

Страна: США

Продолжительность: 94 мин

Год: 2018

Главный продюсер: Скотт Рудин, Илай Буш

Кайла, интровертный подросток, переживающий последнюю неделю обучения в средней школе. Через ее видеоблоги мы наблюдаем за борьбой девушки за уверенность в себе, социальное признание и тревоги, связанные с переходом к старшей школе. Фильм фиксирует подлинные и часто неудобные моменты подросткового возраста.

"Книжный магазин"

Рейтинг IMDb: 7.2

Жанр: Школа, комедия, драма

Страна: США

Продолжительность: 102 мин

Год: 2019

Главный продюсер: Меган Эллисон, Челси Барнард

Лучшие подруги Эми и Молли отправляются в безумную ночь приключений перед выпускным вечером в старшей школе. Наслаждаясь упущенными беззаботными временами, они ищут развлечения, которые они пропустили. Фильм воспевает дружбу, самопознание и связи, формируемые на протяжении трансформационного пути.

"С любовью, Саймон"

Рейтинг IMDb: 7.6

Жанр: Школа, драма, мелодрама, романтика

Страна: США

Продолжительность: 110 мин

Год: 2018

Главный продюсер: Вик Годфри, Марти Боуэн

Саймон Спир – старшеклассник, преодолевающий трудности, связанные с каминг-аутом, жонглируя дружбой, семьей и поиском своей анонимной онлайн-любви. Фильм прекрасно изображает эмоциональный путь к самопринятию, подчеркивая важность любви и поддержки при поиске своей подлинной идентичности.

"Граница семнадцати"

Рейтинг IMDb: 7.3

Жанр: Школа, комедия, драма

Страна: США

Продолжительность: 104 мин

Год: 2016

Главный продюсер: Джеймс Л. Брукс, Ричард Сакаи

Надин – старшеклассница, борющаяся со сложностями подросткового возраста. На фоне проблем в семье и дружбе, а также расцвета романа, девушка сомневается в своих силах и не может найти ответы на некоторые вопросы. Благодаря остроумным диалогам и достоверному изображению подростковых тревог, фильм охватывает аудиторию всех возрастов.

"Леди Берд"

Рейтинг IMDb: 7.4

Жанр: Школа, драма, комедия

Страна: США

Продолжительность: 94 минуты

Год: 2017

Главный продюсер: Скотт Рудин, Илай Буш

Кристин Макферсон, артистическая и бунтарская девушка-подросток, стремящаяся к приключениям за пределами родного города Сакраменто. Из-за ее бурных отношений с матерью, первой любви и погони за мечтами, путешествие Леди Берд отражает универсальное стремление к независимости и самопознанию.

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