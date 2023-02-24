Гороскоп на 24 февраля для Овна, Тельца и Близнецов: кому улыбнется удача

UAportal подготовил астрологические прогнозы на 24 февраля для Овна, Тельца и Близнецов. Планеты задумали подарить одному из этих знаков небывалую удачу.

Овен

Сегодня хороший день для того, чтобы взяться за новые проекты и изучить новые идеи. Ваша энергия сильна, а энтузиазм высок. Это отличное время, чтобы внести изменения в свою жизнь, которые помогут вам двигаться вперед к успеху.

Возможны небольшие неудачи, но в целом этот день должен быть позитивным для Овнов. Овнам стоит ожидать полосу везения в течение всего дня, поэтому им стоит использовать ее по максимуму, пока есть такая возможность.

Телец

Сегодня отличный день для Тельцов, чтобы вложить свою энергию во что-то значимое и долгосрочное. Возможно, сегодня вы почувствуете себя более творческим человеком, чем обычно, поэтому используйте эту энергию для создания чего-то важного или достижения цели, которой вы давно хотели добиться.

Читайте также: Для трех знаков зодиака наконец начинается период удачи

Согласно звездам, Тельцы могут ожидать дополнительного прилива радости и удовлетворения в течение дня, что должно помочь им оставаться мотивированными и полными энтузиазма во всем, что бы они ни решили сделать со своим временем.

Близнецы

Близнецы могут ожидать сегодня неожиданных встреч, которые могут привести к интересным разговорам или полезным советам от окружающих. Также вероятно, что Близнецы возьмут на себя ответственность, которая раньше не входила в их зону комфорта, но теперь стала посильной.

Все благодаря вновь обретенной уверенности в себе. Близнецы могут рассчитывать на позитивные изменения в своей жизни, а также на повышение мотивации и энтузиазма в отношении того, что ждет их впереди.

Напомним, ранее астрологи рассказали, что будет с карьерой в 2023 году у первой половины зодиака от Овнов до Дев, и второй, от Весов до Рыб.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!