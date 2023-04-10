Гроза и дождь на Пасху: о чем говорят народные приметы

Пасха еще с давних времен была связана с разнообразием традиций и верований. UaPortal хочет поделиться с вами пасхальными приметами, в которые верили наши предки.

Христиане верили, что на Пасху солнце "играет" цветами: меняет оттенки от оранжевого до красного. Верили, что если заметить момент изменения цвета весь год пройдет счастливо.

Многие верования связывали с погодой:

– Гром или снегопад на Пасху предвещал хороший урожай льна.

– Холодная погода в Светлое Воскресении означала, что холод будет и в следующие семь выходных дней.

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– Дождь в Пасху предвещал дождливый май.

– Звездная и ясная ночь на Пасху означала, что будут хорошо нестись куры.

– Хмурая пасхальная ночь предвещала много молока у коров.

– Если кто-то хотел научиться какой-то работе, должен был в первый день Пасхи прийти в церковь, и когда священник впервые скажет: "Христос воскрес!", тихо сказать: если хочет научиться шить - "игла в руках"; мастерить - "топор в руках" и т.д.

– Незамужние девушки должны были во время пасхальной службы сказать про себя: "Воскресение Христово! Пошли мне жениха холостого!"

– Верили, что если ребенок родился на Пасху, то его ждет слава.

– Здоровым будет тот, кто родился в пасхальную неделю.

– Услышать кукушку на Пасху – к пополнению в семействе, а если птицу услышала молодая девушка, значит, скоро выйдет замуж.

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