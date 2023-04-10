Гроза та дощ на Великдень: про що говрять народні прикмети
Великдень ще з давніх часів був пов'язаний з безлыччю традицій та вірувань. UaPortal хоче поділитись з вами великодніми прикметами, у які вірили наші предки.
Християни вірили, що на Великдень сонце "грає" кольорами: змінює відтінки від помаранчевого до червоного. Вірили, що якщо помітити мить зміни кольору весь рік пройде щасливо.
Багато вірувань пов’язували з погодою:
– Грім чи снігопад на Великдень віщував добрий врожай льону.
– Холодна погода у Світле Воскресіння означала, що холод буде і у наступні сім вихідних днів.
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– Дощ у Великдень віщував дощовий травень.
– Зоряна та ясна ніч на Великдень означала, що будуть добре нестись кури.
– Похмура пасхальна ніч віщувала багато молока у корів.
– Якщо хтось хотів навчитись якоїсь роботи, повинен був у перший день Великодня прийти до церкви, і коли священик вперше скаже: "Христос воскрес!",тихо сказати: якщо хоче навчитися шити – "голка в руках"; майструвати – "сокира в руках" і т. д.
– Незаміжні дівчата повинні були під час великодньої служби сказати про себе: "Воскресіння Христове! Пошли мені нареченого холостого!"
– Вірили, що якщо дитина народилася на Великдень, то її чекає слава.
– Здоровим буде той, хто народився у великодній тиждень.
– Почути зозулю на Великдень – до поповнення в сімействі, а якщо птаха почула молода дівчина, отже скоро вийде заміж.
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