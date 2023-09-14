Хронология отношений Криса Эванса и Альбы Баптисты: от слухов до свадьбы

Слухи об их отношениях появились в 2021 году, когда Альба Баптиста начала следить за Крисом Эвансом и некоторыми членами его семьи в Instagram. Хотя точные детали того, как они познакомились и когда начались их отношения, остаются неизвестными, связь между ними достаточно очевидна. UAportal подготовил материал, раскрывающий хронологию их отношений.

Откровение Эванса

8 ноября 2022 года Эванс открыто сказал о своем желании жениться в интервью изданию People. Он выразил заинтересованность в поиске партнера и создании семьи, подчеркнув важность любви и отношений в своей жизни.

Первое появление на публике

Через два дня после заявления о желании жениться на Эвансе и Баптисте впервые заметили на публике, когда они держались за руки во время прогулки по Центральному парку. Источник сообщил изданию People, что они встречались уже больше года и что Эванс был невероятно счастлив с Баптистой.

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Объявление отношений

Эванс официально объявил об их отношениях в Instagram 6 января 2023, опубликовав видео в своих Stories. На видео пара игриво шутила друг над другом.

Общение на красной дорожке

Хотя они еще не дебютировали на красной дорожке, Баптиста поддержала Эванса на премьере фильма "Призраки" в апреле 2023 года. Несмотря на то, что они не прошли по красной дорожке вместе, в социальных сетях появились фотографии и видео, на которых они общаются за ее пределами.

Частная свадьба

Наконец, 9 сентября 2023 г. появились сообщения о том, что Эванс и Баптиста обменялись брачными клятвами во время закрытой церемонии в частном имении в Кейп-Коде, штат Массачусетс. На церемонии присутствовало несколько звезд киновселенной Marvel, в том числе Роберт Дауни-младший и Крис Хемсворт.

Напомним, ранее UAportal подготовил статью о восхождении Роберта Джона Дауни-младшего в шоу-бизнесе.

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