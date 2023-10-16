Игла не понадобится: лайфхаки, которые помогут вытащить занозу из пальца

Когда дело доходит до удаления скал из пальца, важно знать эффективные и безопасные методы. UAportal подготовил практические решения, которые можно легко использовать для беспроблемного удаления заноз.

Используйте скотч

Один из действенных советов для удаления занозы из пальца – это использование скотча. Уложите кусок клейкой ленты на пораженное место, убедившись, что липкая сторона прилегает к ней.

Читайте также: Как вытащить занозу из пальца, если под рукой нет иглы: простые способы

Осторожно потяните ленту в направлении, противоположном скале, чтобы вытащить ее. Этот метод особенно эффективен для маленьких или неглубоких заноз, которые трудно увлечь пинцетом.

Замочите в теплой воде

Еще один совет – замочить поврежденный участок в теплой воде. Наполните миску теплой водой, добавьте чайную ложку соли Эпсома и окуните палец в воду на 10-15 минут.

Теплая вода помогает размягчить кожу вокруг стопки, облегчив ее удаление. После замачивания аккуратно высушите кожу и проверьте, стало ли легче захватить и удалить занозу пинцетом или другим способом.

Приготовьте пасту из пищевой соды

Смешайте пищевую соду с небольшим количеством воды, чтобы образовалась густая паста. Нанесите пасту непосредственно на участок вокруг занозы и накройте ее бинтом или марлей. Оставьте на несколько часов или ночью.

Пищевая сода помогает вытащить занозу и уменьшает воспаление. После снятия повязки заноза станет более заметной и ее будет легче удалить пинцетом.

Напомним, мы рассказали, как достать занозу из пальца, даже если у вас нет иглы.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !