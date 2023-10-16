Голка не знадобиться: лайфхаки, які допоможуть витягти скалку з пальця

Коли справа доходить до видалення скалок з пальця, важливо знати ефективні та безпечні методи. UAportal підготував практичні рішення, які можна легко застосувати для безпроблемного видалення скалок.

Використовуйте скотч

Одна з дієвих порад для видалення скалки з пальця – це використання скотчу. Покладіть шматок клейкої стрічки на уражене місце, переконавшись, що липкий бік прилягає до неї.

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Обережно потягніть стрічку в напрямку, протилежному до скалки, щоб витягнути її. Цей метод особливо ефективний для маленьких або неглибоких скалок, які важко захопити пінцетом.

Замочіть в теплій воді

Ще одна порада – замочити пошкоджену ділянку в теплій воді. Наповніть миску теплою водою, додайте чайну ложку солі Епсома і занурте палець у воду на 10-15 хвилин.

Тепла вода допомагає розм'якшити шкіру навколо занози, полегшивши її видалення. Після замочування акуратно висушіть шкіру і перевірте, чи стало легше захопити і видалити скалку пінцетом або іншим способом.

Приготуйте пасту з харчової соди

Змішайте харчову соду з невеликою кількістю води, щоб утворилася густа паста. Нанесіть пасту безпосередньо на ділянку навколо скалки і накрийте її бинтом або марлею. Залиште на кілька годин або на ніч.

Харчова сода допомагає витягнути скалку і зменшує запалення. Після зняття пов'язки скалка стане більш помітною і її буде легше видалити пінцетом.

Нагадаємо, ми розповіли, як дістати скалку з пальця, навіть якщо у вас немає голки.

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