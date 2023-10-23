Интересные факты о кофе, оказавшиеся мифами

Кофе, любимый напиток миллионов людей по всему миру, имеет свою долю мифов. UAportal подготовил кофейные мифы, раскрывая правду, стоящую за распространенными ложными представлениями.

Задерживает рост

Существует множество мифов о кофе, которые передаются из поколения в поколение. Один из самых интересных мифов – о том, что кофе задерживает рост. Этот миф возник из веры в то, что кофеин, содержащийся в кофе, задерживает рост у детей и подростков, однако это не является правдой.

Обезвоживает

Еще один популярный миф о кофе – это то, что он обезвоживает. Многие считают, что поскольку кофе является мочегонным напитком, он вызывает обезвоживание. Хотя кофе действительно имеет мягкий мочегонный эффект, он не настолько значителен, чтобы вызвать обезвоживание.

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Нивелирует алкоголь

Один из мифов, который приобрел популярность в последние годы, заключается в том, что кофе может отрезвить человека, когда он пьян. Этот миф предполагает, что употребление кофе после употребления алкоголя может помочь вам почувствовать себя бодрее и трезвее. Однако это совершенно не соответствует действительности.

Помогает похудеть

Этот миф предполагает, что кофе может ускорять метаболизм и угнетать аппетит, что приводит к потере веса. Хотя кофеин может несколько повысить скорость метаболизма, этот эффект минимальный и недостаточно значительный, чтобы привести к существенной потере веса.

Вызывает зависимость

Наконец, есть миф о том, что кофе вызывает зависимость. Хотя кофеин является стимулятором и может привести к зависимости, он не считается вызывающим зависимость, как никотин или опиоиды.

Напомним, мы уже писали, какие продукты нельзя добавлять в кофе.

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