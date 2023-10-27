Как быстро и легко почистить вареные яйца: действенные лайфхаки

Чистка вареных яиц может быть долгой и неприятной задачей. UAportal расскажет о простых и эффективных методах, которые помогут ускорить процесс и получить идеально очищенные яйца.

1. Чтобы быстро почистить вареное яйцо, начните с легкого постукивания по жесткой поверхности, чтобы создать небольшие трещины. Затем прокрутите яйцо между ладонями, чтобы еще больше ослабить скорлупу. Удерживайте его под холодной водой и начните чистить. Холодная вода поможет быстро удалить скорлупу и сделает процесс более легким.

2. Слегка постучите по дну яйца тыльной стороной ложки, чтобы образовались трещины. Снимайте скорлупу большими кусками с помощью ложки, пока яйцо не будет полностью очищено.

3. Положите яйцо на полотенце и осторожно катайте его ладонью вперед-назад, слегка нажимая, чтобы разбить скорлупу. Затем пальцами снимайте скорлупу большими кусками.

4. Добавьте щепотку соли в кипящую воду перед тем, как варить яйца. Это поможет разрушить мембрану между скорлупой и яйцом, что облегчит его чистку. После того как яйца сварились, замените горячую воду холодной и оставьте яйца на несколько минут. Сочетание соли и холодной воды облегчит процесс чистки.

5. Готовьте яйца на пару, а не варите их, чтобы облегчить процесс чистки. Поместите яйца в пароварку и готовьте около 10 минут. Переложите яйца в миску с холодной водой и оставьте на несколько минут. Пар и холодная вода помогут легко почистить яйца.

Напомним, соль поможет безопасно хранить яйца еще несколько недель.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!