Как быстро и легко вымыть микроволновку: три кухонные лайфхаки

Вам трудно избавиться от загрязнений и остатков пищи в микроволновке? UAportal подготовил 3 простых, но действенных совета по быстрой очистке прибора.

Уксус и вода

Наполните миску, которую можно использовать в микроволновке, уксусом и водой в равных пропорциях. Поставьте сосуд в микроволновку и нагрейте его на высокой мощности в течение пяти минут.

Образующийся от смеси пар поможет размыть прилипшую пищу или пятна. Через 5 минут, осторожно извлеките горячую миску и протрите внутреннюю поверхность микроволновки влажной тряпкой или губкой.

Лимон и вода

Разрежьте лимон пополам и выжмите сок в миску, безопасную для микроволновки. Залейте в нее воду и поставьте в микроволновку. Нагревайте смесь на высокой мощности в течение трех минут, чтобы образовался пар. Когда время истечет, осторожно извлеките тарелку и протрите внутреннюю поверхность микроволновки тряпкой или губкой.

Пищевая сода

Смешайте две столовых ложки пищевой соды с чашкой воды. Вылейте эту смесь в миску и поставьте ее в микроволновку. Разогрейте на высокой мощности в течение двух минут.

Сода образует пастообразное вещество, которое поможет удалить стойкие пятна и запахи. Затем осторожно извлеките миску и протрите внутреннюю поверхность микроволновки влажной тряпкой или губкой.

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