Как декоративный сорняк может уничтожить все ваши растения: способы борьбы с вьюнком полевым

Березка полевая – это многолетний сорняк, который может стать постоянной проблемой для садоводов. Он бывает двух видов: вьюнок живой изгороди и вьюнок полевой. Благодаря быстрому росту, тонким переплетенным стеблям и крупным белым трубчатым цветам, живая изгородь может быстро вытеснить другие садовые растения, препятствуя их росту и даже гибели. UaPortal рассказал, как избавиться от этого сорняка.

Проблемы, которые он влечет за собой

Из-за долговечности и устойчивости, вьюнок полевой является сложным сорняком для искоренения. Его быстрая корневая система прорастает через корни других растений, что затрудняет его уничтожение.

Живая изгородь, в частности, создает значительные трудности из-за своей скорости роста: корни могут вырастать на метр в год, а стебли – достигать нескольких метров в высоту. Кремово-белые корни хрупкие и склонные к ломке, но даже самый маленький стебель, оставленный в земле, может прорасти в новое растение.

Нехимические методы борьбы

Для тех, кто готов подождать 12-18 месяцев перед посадкой, самый простой подход к уничтожению многолетних сорняков предполагает покрытие грунта материалом, не пропускающим солнечные лучи. Поскольку растениям необходим свет, чтобы вырабатывать энергию, эти действия приведут к их гибели. Можно использовать специальную ткань для борьбы с сорняками, черный полиэтилен или старый ковер, убедившись, что края закреплены или зарыты, чтобы предотвратить проникновение лучей.

На клумбах и бордюрах наиболее эффективным методом борьбы с этим неприятным сорняком является ручное удаление корней березки. Лучше всего это делать зимой или ранней весной, прежде чем растения начнут расти.

Очень важно удалить каждый возможный кусочек корня, поскольку даже малейший фрагмент может регенерироваться. Если полевая березка переплелась с корневыми системами других растений, осторожно разрыхлите почву с обеих сторон корней, чтобы вытащить все необходимые цветы.

Летом, если выкопка корней невозможна, эффективным методом может быть ослабление роста корня с помощью тяпки, срезки или вырывания побегов.

Химические средства для борьбы

Глифосат, доступный в различных формах, в частности готовый к использованию спрей или концентрат, может быть эффективным химическим средством для борьбы с полевой березкой. Однако важно строго соблюдать инструкции по безопасности, поскольку использование этого средства связывают с разными видами рака.

Применяя глифосат, старайтесь обрабатывать только листья вьющегося, начиная с периода его цветения летом и до начала осени. Очень важно избегать контакта с другими садовыми растениями, поскольку он неселективен и уничтожает любую растительность, на которую попадает.

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