Как достичь красивой и сияющей кожи лица: советы экспертов

Откройте для себя советы и подсказки экспертов для достижения красивой и сияющей кожи лица. UAportal рассказывает об основных методах, которые помогут достичь здоровой и блестящей кожи лица. Узнайте, как выровнять тон кожи и защитить ее от повреждений.

Выровняйте тон кожи

Используйте мягкий пилинг, чтобы удалить ороговевшие клетки и выровнять цвет лица. Нанесите сыворотку или крем для лица, содержащий такие ингредиенты как витамин С или койевую кислоту, которые могут помочь сгладить темные пятна и проявления пигментации.

Читайте также: Всего два стакана воды помогут сбросить вес и остановить старение – диетологи

Обязательно наносите солнцезащитный крем каждый день, чтобы защитить кожу от дальнейшего повреждения и сохранить ровный тон кожи.

Держите кожу увлажненной

Пейте много воды в течение дня, чтобы увлажнять кожу изнутри. Используйте увлажняющий крем, который подходит для вашего типа кожи, чтобы удерживать влагу и предотвращать сухость. Раз в неделю наносите увлажняющую маску для лица, чтобы обеспечить дополнительное питание.

Избегайте чрезмерного воздействия горячего душа или ванны, поскольку они могут лишить кожу природных масел и привести к сухости.

Защищайте кожу от солнца

Наносите солнцезащитный крем с фактором защиты не менее SPF 30 каждый день, даже в пасмурные или зимние дни. Включите сыворотку с витамином С в свой ежедневный уход за кожей, поскольку она поможет защитить кожу от солнечных лучей и осветит цвет лица.

Напомним, мы рассказали о маленьких секретах, которые визуально лишат вас нескольких лет.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !