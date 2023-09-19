Как эффективно использовать опавшие яблоки: полезные советы от фермеров

Фермеры зачастую не знают, что делать с плодами, упавшими из дерева из-за болезни, сильного ветра или неблагоприятных погодных условий. Хотя некоторые опалы яблоки можно употреблять сразу, но другие – требуют особого внимания. UaPortal собрал несколько советов, как можно правильно утилизировать гнилые яблоки из своего сада.

Почему важно убирать опавшие яблоки

Оставлять яблоки на земле категорически запрещено, поскольку это может привести к инфицированию почвы и дерева, что влечет за собой значительные проблемы. Иногда плоды могут опадать из-за заражения вредителями, например молью. Если их оставить у дерева, насекомые быстро переберутся также и на здоровые фрукты, что приведет к их быстрой порче.

Можно ли использовать гнилые яблоки на огороде

Гнилые яблоки могут служить отличным удобрением для различных растений. Один из простых способов – зарыть их в специально отведенном месте на своем участке. Однако следует засыпать их толстым 10-15 см слоем почвы, чтобы предотвратить появление плодовых мух. Нельзя просто выбрасывать гнилые плоды. Кроме этого, вы можете выбросить опалы яблоки в компостную кучу, добавив туда золу или доломитовую муку, чтобы сбалансировать уровень кислотности.

Закапывание яблок на грядках

Опытные садоводы обнаружили, что некоторые растения хорошо реагируют на использование гнилых яблок в качестве удобрений. Например, крыжовник, малина, смородина и фруктовые деревья получают пользу от такой практики. Чтобы удобрить кусты, отсортируйте яблоки и разделите их лопатой. Создайте вокруг растения борозду, перекладывая яблоки перегноем и землей, примерно 15 см толщиной. В завершение засыпьте все опилками или соломой.

Подпитывая деревья, важно избегать использования червивых или гнилых плодов. Тщательно выберите яблоки и раздавите их лопатой. Отмерьте 10 см от приствольного круга и закопайте удобрение вокруг на глубину 15 см.

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