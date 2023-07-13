Как хранить вещи, если нет шкафа: пять полезных лайфхаков

Если вы переехали в новое жилье или у вас накопилось немало вещей, которые не вмещаются в шкафы, то самое время оптимизировать свое жилое пространство. UAportal поделился пятью лайфхаками, которые помогут справиться с этой проблемой.

Используйте место под кроватью

Максимально используйте пространство под кроватью. Купите контейнеры для хранения или коробки, которые можно легко задвинуть под раму ложа. Следовательно, вы сможете использовать пространство, которое часто оставляют без внимания, а также – держать свои вещи упорядоченными и легкодоступными. Теперь вы сможете возложить любые вещи: будь то одежда, обувь или дополнительное постельное белье.

Оптимизируйте пространство на стене

Найдите настенные стеллажи, крючки или подвесные органайзеры, которые можно установить на стенах. Они могут стать прекрасной альтернативой традиционным шкафам, ведь обеспечат удобное хранение таких вещей, как сумки, шляпы, шарфы или даже сложенная одежда. Используя вертикальное пространство, вы можете эффективно сохранять некоторые предметы, не жертвуя при этом площадью.

Используйте многофункциональную мебель

Обратите внимание на пуфики или скамейки со скрытыми отделениями, журнальные столики со встроенным хранилищем или книжные полки, которые могут быть вешалками для одежды. Эти универсальные предметы не только придадут функциональности вашему пространству, но и станут отличным решением для хранения разных вещей.

Проявите креативность с комнатными перегородками

Если вы живете в квартире с открытой планировкой или квартире-студии, тогда этот вариант прекрасно для вас подходит. Ищите перегородки со встроенными полками или отсеками, которые позволят вам хранить вещи, визуально разделяя при этом разные жилые зоны. Следовательно, у вас будет дополнительное пространство, а ваша квартира станет более частной и организованной.

Используйте вертикальное пространство

Максимизируйте вертикальное пространство в вашем доме, используя подвесные системы хранения. Повесьте органайзеры с карманами на задней стенке двери или внутри шкафа. Они идеально подходят для мельчайших вещей. В частности, всевозможных аксессуаров, носков или даже моющих средств. Вдобавок можете использовать подвесные органайзеры для обуви.

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