Как избавиться от красного паутинного клеща: полезные советы, которые спасут ваши растения

Замечали ли вы когда-нибудь маленькие красные паучки, атакующие растения? Эти крошечные существа являются паутинными клещами, которые могут нанести вред теплицам и комнатным растениям. UaPortal подготовил эффективные рекомендации, которые помогут вам с ними бороться.

Особенности паутинных клещей

В течение большей части года эти пауки имеют бледно-зеленый цвет с двумя темными пятнами на спине. Однако осенью и зимой они приобретают яркий оранжево-красный оттенок и могут искать укрытия в трещинах, на подоконниках или даже в домах. Эти насекомые проживают в жарких и сухих условиях, поэтому теплицы и дома с центральным отоплением являются идеальной средой для его размножения. Пока температура держится выше 12ºC, красный паутинный клещ может размножаться.

Заражение паутинным клещом

Выявить паутинного клеща на тепличных или комнатных растениях очень просто. Обратите внимание на тонкую паутину и пятнистость на поверхности листьев и стеблей. Воспользуйтесь перхотью, чтобы обнаружить клещей и их яйца. Осмотрите нижнюю сторону листьев. Пораженные растения без достаточной жизненной силы и со временем могут погибнуть от заражения.

Распространенные места для паутинного клеща

Хотя комнатные и тепличные растения являются типичными мишенями для паутинного клеща, но вы также можете встретить его под открытым небом на фуксиях, фасоли, бобовнике, лилейнике и виноградной лозе.

Эффективные меры борьбы с паутинным клещом

Поскольку они проживают в жарких и сухих условиях, важно улучшить циркуляцию воздуха и повысить уровень влажности в помещении. Поэтому регулярно увлажняйте их и ставьте плошки с водой на грядки между растениями.

Когда дневная температура в теплице стабильно колеблется в пределах 21ºC, вы можете заселить растений хищным клещом Phytoseiulus persimilis, который питается этими пауками на всех стадиях их жизненного цикла, включая яйца, быстро уменьшая популяцию и сводя к минимуму повреждение растений. Этот биологический метод борьбы широко используется как в теплицах, так и дома.

Когда температура остается ниже 15ºC, что является минимальной температурой выживания Phytoseiulus persimilis, необходимо применять альтернативные меры. Попытайтесь использовать, например, спреи, содержащие жирные кислоты или растительные масла.

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