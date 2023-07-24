Как избавиться от мошек в комнатных цветах: Топ-3 действенных совета

Из-за появления вредителей на листьях и почве комнатных растений цветы теряют свою красоту, а также даже могут погибнуть. UAportal подготовил 3 совета, которые помогут избавиться от мошек, не навредив при этом цветению.

Заботьтесь о том, чтобы растения были сухими и чистыми

Мошок привлекает влага и процессы гниения. Поэтому мокрые или грязные комнатные растения являются идеальной средой для размножения насекомых. Так что вы должны правильно поливать вазоны. Для этого дайте почве высохнуть между поливами. Следовательно, мошкары не смогут отложить яйца.

Используйте природные репелленты

Вы можете отпугивать мошок без использования вредных химикатов. В этом вам помогут эфирное масло, лаванда, эвкалипт и мята. Сделайте разбавленный раствор, смешав несколько капель эфирного масла с водой. Опрыскивайте им комнатные цветы. Тогда вы не только избавьтесь от мошек, но и наполните свой дом приятным ароматом.

К тому же вы можете сделать раствор из масла нимо и воды, а затем нанести его на пораженные растения. Это нарушит жизненный цикл мошек и будет препятствовать их размножению. Не забывайте повторно наносить натуральные репелленты каждые несколько дней или после полива цветов.

Заведите полезных насекомых

Иногда лучшим способом борьбы с нежелательными вредителями является привлечение их природных хищников. Например, божьи коровки и златоглазки, которые питаются мошками и их личинками. Вы можете приобрести этих полезных насекомых в магазинах и выпустить их в комнатном саду.

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