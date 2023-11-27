Как избавиться от неприятного запаха из холодильника: лайфхаки

Устранить зловоние из холодильника уже и не так трудно, в частности обеспечить чистоту и свежесть можно с помощью эффективных лайфхаков. UAportal рассказывает о лучших советах и методах, как избавиться от неприятных запахов из холодильника.

Пищевая сода

Один из эффективных способов избавиться от неприятного запаха в холодильнике – использование пищевой соды. Если установить открытую коробку или контейнер с содой на одну из полок холодильника, она поможет поглотить неприятные запахи. Не забывайте заменять соду каждые 1-2 месяца, чтобы поддерживать ее эффективность.

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Уксусный раствор

Смешайте воду и уксус в пульверизаторе с равным соотношением, распылите раствор внутри холодильника и протрите влажной тряпкой. Свойства уксуса нейтрализуют любые стойкие запахи, особенно пищи.

Активированный уголь

Активированные угли являются эффективным средством для устранения запахов из холодильника. Уложите небольшую миску с таблетками внутрь холодильника, оставьте на несколько дней, пока запах не исчезнет. Активированные угли можно легко найти в аптеках или купить онлайн.

Напомним, ранее мы рассказывали, как алюминиевую фольгу можно использовать при размораживании морозильных камер.

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