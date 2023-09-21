Как избавиться от неприятного запаха скатерти для стола: четыре действенных лайфхака

UAportal подготовил практические советы и рекомендации, которые помогут эффективно избавиться от неприятного запаха из скатерти для стола. Следуйте этим подсказкам, чтобы радоваться свежей и благоухающей поверхности.

Пищевая сода

Посыпьте подложку пищевой содой и оставьте на несколько часов. Она обладает отличными поглощающими свойствами и может устранить неприятные запахи. После этого просто уберите или протрите соду.

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Белый уксус

Еще один эффективный совет – использование белого уксуса. Смешайте равные части уксуса и воды в пульверизаторе, затем распылите его на подложку для стола. Он естественный дезодорант, который может нейтрализовать запахи. Оставьте раствор на несколько минут, а затем протрите его чистой тряпкой.

Активированный уголь

Если запах не исчезает, можно попытаться использовать активированный уголь. Положите несколько кусочков активированного угля в контейнер и оставьте его рядом со столешницей. Оно очень эффективно поглощает запахи.

Эфирное масло

Добавьте несколько капель любимого эфирного масла, например лаванды или лимона, в бутылку с водой, наполненную распылителем. Хорошо взболтайте и распылите смесь на подложку. Эфирные масла обеспечивают приятный аромат и обладают антимикробными свойствами, которые могут помочь устранить бактерии, вызывающие неприятный запах.

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