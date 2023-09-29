Как избавиться от плесени в холодильнике: понадобятся два ингредиента

Плесень в холодильнике может быть постоянной проблемой, влияющей на качество продуктов и, соответственно, ваше здоровье. Uaportal собрал 3 эффективных метода, которые помогут справиться с этой проблемой, а также поддерживать чистоту и порядок в холодильнике.

Уксус

Смешайте в пульверизаторе раствор, состоящий из равных частей воды и уксуса. Этим средством опрыскивайте необходимые участки и не смывайте этого около 5-7 минут. Затем заплесневевшие места нужно оттереть губкой или щеткой. Поверхности следует тщательно промыть чистой водой и полностью высушить перед включением холодильника в сеть и заполнением его продуктами.

Перекись водорода

Его можно развести водой в соотношении 1:1 и налить в бутылку с распылителем. Раствор следует нанести на заплесневевшие участки и оставить примерно на 10 минут. Затем поверхность необходимо очистить с помощью губки. Холодильник следует окончательно высушить перед тем, как снова включить электропитание и положить продукты.

Профилактика

Регулярное очищение холодильника, особенно от пролитой жидкости и остатков пищи, может помочь свести к минимуму вероятность развития плесени. Важно, чтобы он хорошо охлаждался, не допуская его переполнения и обеспечивая циркуляцию воздуха. Кроме того, проверка температурных настроек на соответствие режиму холодильника будет препятствовать росту плесени.

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