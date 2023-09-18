Как избавиться от запаха плесени в стиральной машине: три полезных способа
Вы никак не можете избавиться от запаха плесени из стиральной машины, из-за чего ваши вещи тоже неприятно пахнут? UAportal подготовил 3 полезных совета о том, как справиться с этой проблемой.
Очистите машину с уксусом
Сначала избавьтесь от видимой плесени из барабана. Протрите поверхности смесью воды и уксуса, предварительно смешав их в равных пропорциях. Особое внимание уделите резиновой прокладке, поскольку плесень обычно скапливается именно там.
После этого запустите цикл стирки в горячей воде с уксусом, чтобы дополнительно помыть машину. Повторяйте этот процесс каждые несколько недель, чтобы предотвратить образование плесени, а также устранить неприятные запахи.
Используйте пищевую соду и уксус
Добавьте два стакана белого уксуса в дозатор для моющего средства и запустите цикл стирки с горячей водой. Это поможет удалить любую плесень или налет. Затем насыпьте пол стакана пищевой соды непосредственно в барабан и запустите еще раз стирку в горячей воде.
Пищевая сода помогает нейтрализовать неприятные запахи. Повторяйте процедуру раз в месяц, чтобы поддерживать машину в чистоте.
Оставляйте дверцу открытой
После каждой стирки важно оставлять дверцу стиральной машины открытой, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Это поможет предотвратить накопление влаги, что потенциально является причиной появления плесени и неприятных запахов. Если вы откроете дверцу, то внутренняя часть машины сможет просохнуть, что уменьшит вероятность образования грибка.
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