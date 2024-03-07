Как избежать русизма: какие слова в украинском языке заменяют "подходящий"
Русское слово "подходящий" часто переводят на украинский как "підходящий"(укр.) – это очевидное языковое заимствование и большая ошибка, потому что существует много других вариантов.
Итак, как подобрать слово, которое бы соответствовало этому, но не имело русизмов? Языковеды уверяют, что российский термин "подходящий" переводить на украинский нужно в зависимости от его смысла. Об этом пишет Апостроф.
Например, когда мы говорим о случае или времени, то тогда нужно употреблять слова:
- "відповідний" (укр.),
- "пригідний" (укр.),
- "слушний" (укр.),
- "підхожий" (укр.).
Тоже можно использовать синонимы: "нагідний" (укр.), "догідний" (укр.), "придатний" (укр.).
К примеру: "У відповідний час ми обов'язково підемо в наш приголомшливий наступ", "Поки що принагідних умов для цього просто не було" (укр.).
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Если вы хотите сказать о денежной цене, то тогда языковеды советуют употреблять слово "цінний" (укр.).
Также довольно часто у людей возникают вопросы переводов тех или иных слов. Например, слова "запах".
С точки зрения языковедов существует несколько вариантов перевода, зависящих от значения слова:
- "запах" (укр.) (свойство веществ действовать на органы обоняния и восприниматься ими),
- "чад" (укр.) (крепкий, густой),
- "припах" (укр.) (легкий),
- "душок" (укр.) или "запашок" (укр.)(неприятный).
К примеру: "Гіркуватий запах квіток лоскотав йому ніздрі" або "В сухий настій лісових трав і квітів вплітається вологий повів нещодавно внесених з льоху яблук і ярого меду" (укр.).
Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".
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