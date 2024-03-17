Как измельчить зерна кофе, если под рукой нет кофемолки

Мало кто может вообразить начало своего утра без чашки ароматного кофе. Запах этого волшебного напитка мгновенно заряжает энергией и дарит бодрость.

Процесс приготовления утреннего кофе – это целая церемония, где каждый шаг имеет значение, начиная с помола кофейных зерен и заканчивая его завариванием. Но что делать, если кофемолки нет под рукой или вышла из строя? Мы вместе со Shuba подскажем альтернативные способы помола кофе без использования этого прибора.

Как смолоть кофе без кофемолки

Если вам нужно смолоть кофейные зерна, использование блендера может быть эффективным решением. Впрочем, необходимо обратить внимание на то, что его лезвия могут чрезмерно нагреть зерна, что приведет к их обжиганию.

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Чтобы избежать этого, рекомендуется измельчать их не дольше 30 секунд. Кроме того, убедитесь, что вы отправляете в блендер необходимое количество бобов – обычно достаточно половины стакана.

Для размельчения большого количества кофейных зерен можно воспользоваться кухонным комбайном, но в этом случае нужно использовать двойную порцию зерен из-за большого объема прибора.

В случае отсутствия доступа к электричеству кофейные зерна можно измельчить вручную. Для этого поместите зерна в крепкий пакет с застежкой-молнией и осторожно стучите по нему скалкой, сковородкой или молотком для отбивания мяса. Заметьте, что такой метод даст вам кофе с грубым помолом. Для получения более мелкого помола используйте ступку с пестиком.

Раньше мы рассказывали из какой чашки стоит пить кофе, чтобы он был вкуснее.

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