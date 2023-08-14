Как Квентин Тарантино дошел до мастера кино, начав простым продавцом в видеопрокате: интересные факты о культовом режиссере

Путь Квентина Тарантино от молодого энтузиаста, работавшего в видеомагазине, до культового режиссера оставил неизгладимый след в мире кино. UAportal подготовил историю становления звезды кинематографа.

Тарантино родился 27 марта 1963 года в Ноксвилле, штат Теннесси, и его ранняя жизнь была отмечена страстью к кино. Воспитанный матерью Конни МакГью, впоследствии вышедшей замуж за музыканта и переехавшей в Эль Сегундо в Лос-Анджелесе, Тарантино находил утешение и вдохновение в фильмах, смотревших на маленьком экране в доме своего детства.

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В возрасте 22 лет Тарантино начал работать в "Видеоархиве", киномагазине на Мангеттен-Бич, Калифорния, получая скромную зарплату в 200 долларов в неделю. Он не знал, что эта работа определит его будущее в киноиндустрии. Именно там мужчина познакомился с Роджером Авари, коллегой, ставшим его близким другом и сотрудником. Позже такое сотрудничество приведет к созданию сценария фильма "Криминальное чтиво", который принесет Тарантино "Оскар".

Вопреки расхожему мнению, Тарантино стал киноманом не из-за работы в киномагазине. На самом деле, он уже был страстным и знающим энтузиастом кино, и именно поэтому его взяли на работу в первую очередь, магазин признал его опыт и любовь к кино.

В 1986 году, еще работая в "Видеоархиве", Тарантино посещал актерские курсы. Однако его интересы постепенно сместились в сторону написания сценариев и режиссуры. Это изменение привело его к первой режиссерской попытке – "День рождения моего лучшего друга".

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В сотрудничестве со своим другом и коллегой Крэйгом Гаманном Тарантино написал сценарий к фильму. Весь актерский состав и съемочная группа состояли с его коллег, пожертвовавших 6 000 долларов из своих зарплат на финансирование проекта. К сожалению, после трех лет напряженной работы фильм был случайно уничтожен.

В 1992 году вышел прорывной фильм Тарантино "Бешеные псы". Хотя поначалу фильм не имел успеха в прокате, он стал культовым благодаря домашнему видеопрокату. С тех пор каждый аспект фильмов Тарантино от тщательных кадров до замысловатых сценариев был детально проанализирован и изучен кинематографистами по всему миру. К сожалению, магазин "Видеоархив" закрыл свои двери в 1994 году, символизируя упадок заведений видеопроката.

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