Как легко и быстро удалить пятна ржавчины из одежды: работающие лайфхаки

Пятна ржавчины на одежде могут быть распространенной и неприятной проблемой. UAportal подготовил три лайфхака, которые помогут в борьбе с этими пятнами. Следуя этим советам и методам, можно сэкономить время, деньги и усилия, а также вернуть одежде чистоту.

Лимонный сок и соль

Необходимо выжать свежий лимонный сок на пятно ржавчины, пропитав им пораженный участок. После этого поглощенный сок нужно посыпать солью и аккуратно потереть ткань, чтобы смесь вошла в пятно.

Оставить на 30 минут, чтобы смесь проникла в ржавчину. Промыть ткань холодной водой и проверить, исчезло ли пятно. При необходимости повторить процедуру.

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Уксус и пищевая сода

Следует смочить пятно ржавчины уксусом, обеспечив полное насыщение. Далее необходимо посыпать пятно, смоченное уксусом, пищевой содой. Реакция между уксусом и содой поможет разрыхлить ржавчину и поднять ее.

Следует осторожно потереть ткань, чтобы смесь вошла в пятно. Оставить на час, затем промыть холодной водой. При необходимости повторить весь процесс.

Коммерческие средства для удаления ржавчины

Эти средства предназначены для борьбы со стойкими пятнами ржавчины, и их можно обнаружить в большинстве супермаркетов или строительных магазинов. Для достижения наилучших результатов следуйте инструкциям на упаковке.

Некоторые из этих средств могут содержать агрессивные химические вещества, поэтому рекомендуется обращаться с ними осторожно.

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