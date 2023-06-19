Как легко и эффективно привести себя в форму: лучшие упражнения с собственным весом

Многие люди хотят оставаться в форме, но с трудом находят время и мотивацию для регулярного посещения тренажерного зала. UAportal подготовил список из трех советов о том, как использовать упражнения с собственным весом, чтобы легко и эффективно привести себя в форму.

Включите приседания в свой распорядок дня

Приседания – это отличный способ развить силу и выносливость ног. Чтобы выполнить приседание, встаньте так, чтобы ноги были на ширине плеч, и медленно опускайте тело, как будто вы садитесь на стул.

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Следите за тем, чтобы спина оставалась прямой, а колени располагались над лодыжками. Приседания можно выполнять в любом месте, в том числе дома или в офисе.

Один из способов включить приседания в свой распорядок дня – выполнять по 10 приседаний каждый раз, когда вы делаете перерыв в сидении за рабочим столом. Вы также можете делать приседания, пока ждете, когда сварится кофе, или во время рекламной паузы при просмотре телевизора.

Попробуйте отжимания для укрепления верхней части тела

Отжимания – это классическое упражнение, которое помогает развить силу верхней части тела и привести в тонус руки и грудь. Чтобы выполнить отжимание, начните с позиции планки, расположив руки на ширине плеч, а ноги вместе. Опускайте тело, пока грудь почти не коснется земли, а затем отжимайтесь.

Если вы новичок в отжиманиях, начните с альтернативных отжиманий, при которых колени остаются на земле. Вы также можете попробовать отжимания от стены или отжимания под наклоном – это более легкие варианты этого упражнения. Попробуйте отжиматься по 5-10 раз каждое утро, когда вы просыпаетесь или перед сном.

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Планка для укрепления мышц корпуса

Планка – это простое, но эффективное упражнение, которое помогает укрепить основные мышцы. Чтобы выполнить планку, начните отжиматься, но вместо того, чтобы опускать тело, обопритесь на предплечья и пальцы ног. Держите спину прямо и удерживайте позу так долго, как сможете.

Начните с 10-15 секунд и постепенно увеличивайте время, по мере того как вы становитесь крепче. Вы также можете попробовать боковые планки, которые прорабатывают косые мышцы, повернувшись на бок и поддерживая тело одним предплечьем и боковой поверхностью одной ноги.

Внимание! Информация в этой статье предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена как медицинский совет или совет по здоровью. Всегда консультируйтесь с врачом или другим квалифицированным специалистом по вопросам, связанным с состоянием здоровья.

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