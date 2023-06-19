Як легко та ефективно привести себе у форму: найкращі вправи з власною вагою

Багато людей хочуть залишатися у формі, але важко знаходять час і мотивацію для регулярного відвідування тренажерного залу. UAportal підготував список із трьох порад про те, як використовувати вправи з власною вагою, щоб легко та ефективно привести себе у форму.

Увімкніть присідання у свій розпорядок дня

Присідання – це чудовий спосіб розвинути силу та витривалість ніг. Щоб виконати присідання, встаньте так, щоб ноги були на ширині плечей, і повільно опускайте тіло, ніби ви сідаєте на стілець.

Читайте також: Як зберегти пружність стегон: рекомендації щодо догляду за собою

Слідкуйте за тим, щоб спина залишалася прямою, а коліна розташовувалися над кісточками. Присідання можна виконувати у будь-якому місці, у тому числі вдома чи в офісі.

Відео дня

Один із способів включити присідання у свій розпорядок дня – виконувати по 10 присідань щоразу, коли ви робите перерву у сидінні за робочим столом. Ви також можете робити присідання, поки чекаєте, коли звариться кава або під час рекламної паузи під час перегляду телевізора.

Спробуйте віджимання для зміцнення верхньої частини тіла

Віджимання – це класична вправа, яка допомагає розвинути силу верхньої частини тіла та привести в тонус руки та груди. Щоб віджиматись, почніть з позиції планки, розташувавши руки на ширині плечей, а ноги разом. Опускайте тіло, поки груди майже не торкнеться землі, а потім віджимайте.

Якщо ви новачок у віджиманнях, почніть з альтернативних віджимань, при яких коліна залишаються на землі. Ви також можете спробувати віджимання від стіни або віджимання під нахилом – це більш легкі варіанти цієї вправи. Спробуйте віджиматися по 5-10 разів щоранку, коли ви прокидаєтеся або перед сном.

Читайте також: П'ять найкращих вправ на прес: як досягти ідеальних кубиків

Планка для зміцнення м'язів корпусу

Планка – це проста, але ефективна вправа, яка допомагає зміцнити основні м'язи. Щоб виконати планку, почніть віджиматися, але замість того, щоб опускати тіло, обіпріться на передпліччя та пальці ніг. Тримайте спину прямо та утримуйте позу так довго, як зможете.

Почніть з 10-15 секунд і поступово збільшуйте час, у міру того, як ви стаєте міцнішими. Ви також можете спробувати бічні планки, які опрацьовують косі м'язи, повернувшись на бік і підтримуючи тіло одним передпліччям та бічною поверхнею однієї ноги.

Увага! Інформація у цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей та не призначена як медична рада чи рада зі здоров'я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим спеціалістом з питань, пов'язаних зі станом здоров'я.

Раніше UaPortal писав про те, чому не можна пити каву на порожній шлунок.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш телеграм канал !