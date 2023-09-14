Как легко отмыть кухню от жира и грязи без использования химии: три действенных лайфхака

Как отмыть кухню от жира и грязи без использования химикатов: три действенных лайфхака

UAportal подготовил эффективные методы, как справиться с жиром на кухне, не полагаясь на моющие средства. Следуя этим советам, можно поддерживать чистоту и стерильность на кухне, минимизируя использование агрессивных химических средств.

Используйте уксус и пищевую соду

Одним из эффективных способов удаления жира на кухне без моющих средств есть использование смеси уксуса и пищевой соды. Чтобы создать пасту, смешайте равные части уксуса и соды. Нанесите его на жирную поверхность и оставьте на несколько минут. Затем протрите поверхность губкой или тряпкой, чтобы удалить жир. Уксус известен своими обезжиривающими свойствами, а пищевая сода помогает расщепить жир и устранить неприятные запахи.

Читайте также: Очистка воды в домашних условиях – какие есть народные методы

Используйте лимонный сок

Лимонный сок – еще один натуральный ингредиент, который может помочь избавиться от жира на кухне. Кислотность лимона разъедает жир и оставляет поверхности чистыми и блестящими. Выжмите свежий сок на губку или тряпку и протрите ею жирные поверхности. Для более стойких жирных пятен смешайте его с теплой водой и используйте в качестве чистящего раствора. Аромат свежего лимона также помогает избавиться от любых посторонних запахов.

Используйте соль

Соль – универсальный ингредиент, который можно использовать для борьбы с жиром на кухне. Посыпьте ее непосредственно на жирную поверхность и с помощью губки или тряпки ототрите жир. Абразивная текстура соли помогает расщеплять жир и эффективно удалять его. Кроме того, она может поглощать излишки жира, облегчая его очищение. После использования соли промойте теплой водой, чтобы удалить все остатки.

Напомним, мы уже писали, как быстро отмыть ванночку.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!