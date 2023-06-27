Как легко поддерживать духовку в чистоте: будет блестеть всегда

Чтобы поддержать исправность духовки и предотвратить накопление неприятных запахов через жир и остатки еды, нужно тщательным образом следить за чистотой бытового устройства. UAportal подготовил полезные рекомендации, которые помогут поддерживать чистоту и исправность техники.

Регулярная очистка духовки

После каждого приготовления еды, необходимо протирать поверхность духовки. К тому же рекомендуется проводить тщательную очистку каждые три месяца (или в соответствии с частотой использования), чтобы предотвратить накопление грязи и обеспечить эффективную работу прибора.

Использование функции самоочистки

У многих современных духовок есть функция самоочистки. Однако, в пределах безопасности, эту функцию рекомендуется применять, когда дом хорошо проветривается. В процессе самоочистки могут выделяться пары, в том числе угарный газ. Тому, перед очисткой, отворяйте окна и включайте систему вентиляции.

Очистка внутренней поверхности духовки

Для очистки внутренней поверхности духовки, можно приобрести специальные средства за уходом за техникой в хозяйственном магазине, или создать собственное средство. Эффективное домашнее средство можно приготовить, если к ½ стакану пищевой соды прибавить три ложки воды. Эту смесь нанесите на загрязненную поверхность и оставьте на ночь.

Утром протрите ее влажной тряпкой, смоченной в уксусе. Перед очисткой не забудьте защитить нагревательные элементы, накрыв их фольгой. К тому же наденьте перчатки и защитные очки, чтобы защитить глаза и кожу от влияния концентрированной смеси.

Очистка решеток духовки

На решетках духовки обычно накапливаются самые стойкие пятна. Для легких пятен достаточно смесь мойного средства для мойки посуды и горячей воды. Однако, чтобы очистить решетки, нужно на их поверхность на 15-30 минут нанеси средство, которое состоит из горячей воды, хозяйственного мыла и пищевой соды. После этого решетки надо протереть губкой.

Очистка дверц духовки

Избегайте использования агрессивных химических средств для чистки дверц духовки, поскольку они могут создавать токсичные пары. Вместо этого смочите губку в горячей мильной воде и осторожно протрите поверхность, чтобы удалить грязь и копоть.

Чтобы справиться с загрязнениями на стекле на дверцах духовки, сначала их следует снять. Используйте небольшую щетку, чтобы удалить все загрязнения из труднодоступных мест духовки. Сделайте смесь из пищевой соды и уксуса и нанесите ее на поверхность стекла.

Если пятна не исчезают, оставьте раствор на 10 минуты, а потом протрите салфеткой из микрофибры. Это средство также можно использовать для очистки ручек духовки.

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