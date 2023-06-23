Как легко устранить стойкий запах с кухонных полотенец без дорогой химии: действенные советы

Кухонные полотенца и салфетки необходимы в любом доме, но со временем от них могут появиться неприятные запахи. UAportal подготовил исчерпывающий набор советов от экспертов по уборке, которые помогут сохранить свежесть и отсутствие запаха от кухонных полотенец.

Почему кухонные полотенца приобретают неприятный запах?

Одной из распространенных причин неприятного запаха кухонных полотенец является сохранение влаги. Если полотенца остаются влажными и сложенными без надлежащей стирки и сушки, то это может привести к появлению неприятного запаха. Однако, соблюдая несколько простых правил, вы можете предотвратить эту проблему и поддерживать чистоту и свежий запах кухонных полотенец.

Читайте также: Как быстро отмыть плиту без лишних усилий: эффективный лайфхак

Предотвращение появления запаха на кухонных полотенцах

Чтобы ваши кухонные полотенца не имели неприятного запаха, запомните эти простые рекомендации:

1. Не оставляйте полотенца мокрыми и грязными после использования.

2. Стирайте и тщательно высушивайте все тканевые принадлежности, включая полотенца и салфетки, после каждого использования.

3. Старайтесь стирать кухонные полотенца в стиральной машине с подходящим моющим средством не реже одного раза в пять дней.

Избавление от запаха кухонных полотенец

Если ваши кухонные полотенца уже приобрели неприятный запах, существуют эффективные и бюджетные методы его устранения. Вот несколько рекомендуемых подходов:

1. Замачивание пищевой содой:

В миске залейте полотенца кипятком и добавьте смесь стирального порошка и пищевой соды. Растворите 3-4 столовые ложки стирального порошка и 3 чайные ложки пищевой соды в 3 литрах кипятка. Дайте раствору остыть, затем постирайте полотенца в стиральной машине.

Читайте также: Почему нельзя вешать кухонное полотенце на дверцу духовки

2. Смесь перекиси и нашатырного спирта:

Соедините 4 столовые ложки нашатырного спирта с равным количеством перекиси водорода в 3 литрах теплой воды. Замочите полотенца в этом растворе на ночь, при желании добавьте натертое хозяйственное мыло. Утром прополощите полотенца и постирайте их на самом коротком режиме в стиральной машине.

Борьба со стойкими запахами

Для сильно пахнущих кухонных полотенец, которые не поддаются вышеописанным методам, есть несколько более действенных способов:

1. Раствор отбеливателя:

Замочите полотенца в растворе отбеливателя и воды на 20-30 минут. Этот метод очень эффективен, но его следует использовать только для белых полотенец, так как отбеливатель может повредить цветные ткани.

2. Высокотемпературная стиральная машина:

Для удаления запахов используйте самый высокий температурный режим вашей стиральной машины. Однако имейте в виду, что этот метод может привести к обесцвечиванию или повреждению ткани, особенно для цветных полотенец.

Альтернативные методы стирки

В 3 литрах теплой воды растворите 3-4 столовые ложки борной кислоты. Замочите полотенца в этом растворе на 3-4 часа, затем постирайте их со стиральным порошком или хозяйственным мылом. Этот способ особенно подходит для вафельных и махровых полотенец.

Предлагаем также узнать, как отмыть духовку и убрать из нее неприятный запах.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!