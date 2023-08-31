Как можно использовать лимон в обиходе: Топ-10 универсальных лайфхаков

Знали ли вы, что лимоны можно использовать не только на кухне? UAPortal рассказал о 10 лайфаках с участием этого фрукта, которые помогут улучшить вашу обыденность.

Освежите свой дом

Лимоны представляют собой природные дезодоранты, которые помогут вам освежить жилье. Разрежьте цитрус пополам и уложите его в миску с водой. Оставьте фрукт на кухне или гостиной, чтобы устранить любые неприятные запахи.

Удалите пятна

Лимонный сок можно выжать прямо на пятно, оставить на несколько минут, а затем постирать как обычно. Эта кислота расщепляет стойкие пятна и дарит одежде новую жизнь.

Очищайте грязные поверхности

Смешав лимонный сок с водой, вы получите чистящее средство кухонных поверхностей, дощечек для нарезки и других предметов. Антибактериальные свойства цитрусов делают их эффективным средством для уничтожения микробов и поддержания чистоты и свежести в доме.

Увлажняйте свою кожу

Смесь лимонного сока и меда можно наносить на лицо как натуральную маску. Содержащийся в лимонах витамин С помогает осветить цвет лица, а мед увлажняет ее.

Повышайте иммунитет

Начинайте день со стакана теплой воды с лимоном. Цитрусы богаты витамином С, который помогает укрепить иммунитет и противостоять различным болезням.

Дополняйте свои блюда

Выжмите лимонный сок над рыбой на гриле или жареными овощами, чтобы добавить им пикантной и освежающей нотки. Лимонная кислота также может помочь сделать мясо более нежным и ароматным.

Используйте как средство от насекомых

Втирайте лимонный сок в кожу или кладите цедру фрукта у окон и дверей, чтобы отпугнуть комаров и других насекомых.

Освежите дыхание

Полощите полость рта водой с лимонным соком, чтобы освежить дыхание и уничтожить все бактерии.

Удаляйте ржавчину

Посыпьте ржавый участок солью, а затем выдавите на него лимонный сок. Оставьте раствор на несколько часов, а затем очистите загрязнение щеткой. Лимонная кислота расщепляет ржавчину, а металл снова приобретает блеск.

Используйте как ополаскиватель для волос

Смешайте лимонный сок с водой и нанесите на волосы после мытья головы. Смойте холодной водой, чтобы запечатать кутикулы и оставить локоны блестящими и здоровыми.

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