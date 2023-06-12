Как написать идеальное резюме: советы от работодателей

UAportal подготовил подробное руководство, которое поможет составить впечатляющее резюме. Оно привлечет внимание рекрутеров и повысит шансы на получение работы мечты.

Подберите резюме в соответствии с описанием вакансии

Внимательно изучите описание вакансии и определите основные требуемые навыки и квалификацию. Выделите их в своем резюме и убедитесь, что они на видном месте и соответствуют ожиданиям работодателя. Составив резюме в соответствии с требованиями, вы продемонстрируете свое соответствие конкретной должности и повысите шансы на то, что вас заметят рекрутеры.

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Демонстрируйте свои достижения

Вместо того чтобы просто перечислять свои обязанности, сосредоточьтесь на демонстрации своих достижений и количественных результатов. Работодателей интересует, чего вы достигли и какое влияние оказали на предыдущих должностях. Используйте маркированные пункты, чтобы подчеркнуть конкретные достижения, такие как превышение плановых показателей, реализация успешных проектов или получение похвальных отзывов. По возможности указывайте количественные показатели ваших достижений, чтобы предоставить конкретные доказательства ваших возможностей.

Подчеркните переносимые навыки

Переносимые навыки – это те способности, которые можно применять в различных ролях и отраслях. К таким навыкам относятся коммуникация, решение проблем, лидерство, работа в команде и адаптивность. Независимо от вашего профессионального опыта, подчеркивание этих переносимых навыков в резюме может сделать вас сильным кандидатом на самые разные должности. Приведите примеры того, как вы использовали эти навыки в предыдущем опыте, чтобы продемонстрировать свою универсальность и ценность как работника.

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Подчеркните соответствующее образование и подготовку

Включите в резюме сведения о своем образовании и соответствующих программах обучения или сертификации. Начните с самого высокого уровня образования и двигайтесь в обратном направлении. Упомяните все степени, дипломы или сертификаты, которые имеют непосредственное отношение к должности. Кроме того, укажите любые курсы повышения квалификации или семинары, которые демонстрируют ваше стремление к постоянному обучению и совершенствованию.

Уделите внимание форматированию и дизайну

Хотя содержание вашего резюме имеет решающее значение, общая презентация также имеет важность. Используйте чистый и профессиональный формат с последовательными шрифтами и правильными интервалами. Выберите шрифт, который легко читается, например, Arial или Calibri, и поддерживайте размер шрифта между 10 и 12 пунктами. Для выделения важной информации используйте буллиты, жирный шрифт и курсив. Избегайте использования чрезмерных цветов, графики или необычных шрифтов, которые могут отвлекать от содержания.

Напомним, ранее мы писали о том, нужно ли выключать ноутбук после использования.

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