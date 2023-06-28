Как научиться держать язык за зубами и не наговорить лишнего: полезные советы

Что делать, если вы хотите поделиться новостями, но вам не разрешают это делать

Обмен новостями – это один из элементов коммуникации в сообществе. То ли профессиональное достижение, увлекающееся событие или важное объявление, мы все равно хотим поделиться этой информацией с другими. Однако существуют ситуации, когда рассказывать новости невозможно или запрещено. UAportal подготовил инструкцию, что делать в этих сложных ситуациях.

Придерживайтесь конфиденциальности

Если вам не позволяют делиться новостями, на это могут быть весомые причины. Например, юридические или этичные обязательства. Цените то, что вам доверяют. Помните, что сохранение тайны демонстрирует вашу честность и преданность.

Обращайтесь за разрешением

Если вы хотите поделиться внове, но не уверены в ограничениях, стоит спросить у соответствующих лиц или органов. Не бойтесь подойти и уважительно уточнить об этом. Вам могут или предоставить необходимое разрешение, или установить четкие пределы для распространения этой информации.

Найдите другой способ поделиться информацией

Если вы не можете поделиться внове непосредственно, найдите альтернативные варианты для выражения своих мнений. Например, расскажите об эмоциях в личном журнале или дневнике.

Записывание переживаний поможет вам разобраться в чувствах и даст возможность самовыражения. Также, если это не нарушает договоренность, доверьтесь надежному другу или члену семьи, который может выслушать вас.

Сосредоточьтесь на личностном росте

Направьте свою энергию на личностный рост и развитие. Используйте это время для совершенствования своих навыков, новых увлечений или самоанализа.

Сосредоточившись на себе, вы сможете получить максимум пользы из ситуации и инвестировать в собственный личный или профессиональный рост.

Подготовьтесь к будущим рассказам

Используйте этот случай, чтобы подготовиться к будущим разговорам. Подумайте о том, как вы можете эффективно донести важную информацию, когда наступит соответствующее время. Поработайте над своими навыками рассказа, тренируйтесь формулировать мысли и учитесь адаптировать рассказ для разных аудиторий.

Совершенствуя эти умения, вы будете лучше подготовлены до того, чтобы эффективно делиться новостями в будущем.

Раньше, UaPortal поделился советами, как сложить вещи в чемодан, чтобы все влезло.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!