Как навсегда избавиться от слизней: понадобится один ингредиент

Борьба со слизнями может быть сложной задачей даже для опытных людей. Независимо от того, где они поселились: в доме, в подвале или в саду очень важно найти эффективное решение для их уничтожения. UaPortal рассказал, как быстро избавиться от надоедливых вредителей.

Что нужно, чтобы избавиться от улиток

Чтобы избавиться от этих вредителей всего за одну ночь, воспользуйтесь этим проверенным лайфхаком. Вот что понадобится для этого:

стакан кефира любой жирности

два камня или кирпича

небольшая доска

Как сделать ловушку для слизней и где ее поставить

Сначала обработайте доску кисломолочным продуктом, например кефиром. Положите его на кирпич или камни так, чтобы обработанная сторона была обращена вниз.

Чтобы достичь оптимальных результатов, разместите сети вблизи растений, которые часто становятся мишенью для слизней. Кроме этого, если их очень много, можете поставить ловушку в подвале, где концентрация вредителей наибольшая.

Через несколько часов, проверьте ловушку и увидите, как слизней привлекает запах кефира. Следовательно, вы сможете легко их собрать и утилизировать.

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