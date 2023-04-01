Как не храпеть: советы и правила по избавлению от храпа

Храп может доставлять неудобства как самому храпящему, так и окружающим его людям. Он может нарушать сон, вызывать усталость и даже приводить к проблемам со здоровьем.

К счастью, существует несколько советов и стратегий, которые люди могут использовать для уменьшения или устранения храпа. UAportal подготовил подборку таких советов.

Совет 1

Измените положение во время сна

Одним из самых эффективных способов уменьшить или прекратить храп является изменение положения во сне. Когда вы лежите на спине, сила тяжести давит на язык и мягкое нёбо, в результате чего они проваливаются в дыхательные пути, что приводит к вибрациям, создающим храп.

Чтобы этого не произошло, старайтесь спать на боку, так как это помогает держать эти органы подальше от дыхательных путей, обеспечивая более ровное дыхание в течение всей ночи. Кроме того, использование подушек или специальных подкладок под голову может помочь оставаться в таком положении всю ночь, если это необходимо.

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Совет 2

Избегайте алкоголя перед сном

Употребление алкоголя перед сном связано с повышенным риском храпа из-за его седативного эффекта, который расслабляет мышцы горла. Это приводит к препятствию воздушного потока во время сна, в результате чего возникают громкие звуки при дыхании. Рекомендуется воздерживаться от алкоголя по крайней мере за четыре часа до сна.

Совет 3

Следите за чистотой носовых ходов

Если носовые проходы заблокированы из-за аллергии или простуды, то это может привести к затруднению дыхания через нос во время сна. Чтобы избежать такой ситуации, необходимо принять меры, например, использовать солевые спреи, увлажнители воздуха и т.д., чтобы очистить носовые ходы перед сном!

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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