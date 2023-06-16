Как носить обувь без носков летом: неожиданный лайфхак с прокладкой (видео)

Лето требует удобной обуви, но вопрос о том, носить или не носить носки с кроссовками или кедами, может стать предметом споров. Хотя многие эксперты советуют носить носки из натуральной ткани, чтобы предотвратить натирание и неприятные запахи, некоторые люди предпочитают обходиться без носков.

Блогер из TikTok поделилась уникальным методом борьбы с натиранием и запахом пота, который получил довольно широкое распространение. Хотя это предложение может показаться необычным и даже забавным, оно нашло удивительное количество поклонников.

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Она рекомендует использовать ароматизированные ежедневные прокладки, которые обычно используются для женской гигиены, в качестве альтернативного решения. В своем видео она демонстрирует процесс: берет кроссовки и ежедневные прокладки, снимает защитную пленку и прикрепляет к стельке.

Цель этого креативного решения двояка. Во-первых, гигиеническое средство действует как абсорбент, эффективно предотвращая накопление влаги и борясь с неприятными запахами. Кроме того, мягкая поверхность подушечки может служить защитным барьером от натирания, если ее поместить на заднюю часть обуви.

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