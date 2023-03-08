Как очистить белую подошву от грязи зубной пастой и лимоном: лайфхаки

UAportal подготовил три совета, как очистить белую подошву от грязи быстро и эффективно. Понадобятся сода, уксус, лимонный сок и зубная паста.

Совет 1

Используйте пищевую соду и воду. Сделайте пасту, смешав равные части пищевой соды и воды. Нанесите эту пасту на подошву обуви с помощью мягкой ткани или губки. Оставьте на 10-15 минут, а затем смойте теплой водой.

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Совет 2

Используйте уксус или лимонный сок в качестве мягкого кислотного чистящего средства. Смешайте любой из них с горячей водой в небольшой емкости до получения мыльной консистенции. Окуните щетку в раствор и аккуратно потрите поверхность подошвы. После этого тщательно промойте щетку чистой водой, чтобы удалить все остатки.

Совет 3

В качестве альтернативного метода попробуйте использовать зубную пасту! Просто нанесите немного зубной пасты на испачканные участки подошвы обуви, затем слегка потрите старой зубной щеткой, пока все следы грязи не исчезнут, после чего смойте теплой водой.

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