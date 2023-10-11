Как открыть вино, когда нет штопора: нетрадиционные способы

UAportal подготовил несколько лайфхаков о том, как открывать бутылки с вином без штопора. Рассмотрим уникальные и полезные советы, которые помогут откупорить бутылку, используя неожиданные инструменты и методы.

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Обувь

Одним из альтернативных методов является использование обуви. Необходимо поместить бутылку вина в каблук обуви, а затем обнаружить твердую вертикальную поверхность. Крепко держать бутылку и с силой ударить подошвой обуви по стене или дереву. Это действие должно вытолкнуть пробку из бутылки. Следует соблюдать осторожность, поскольку пробка может выскочить неожиданно.

Отвертка и молоток

При ощущении в себе авантюризма, можно попытаться воспользоваться отверткой и молотком. Нужно вставить длинный винт в пробку с помощью отвертки. После убеждения, что винт надежно закреплен, осторожно постучаться по головке молотком. Пробка постепенно выйдет наружу. Важно не проколоть бутылку и не повредить пробку во время этого процесса.

Ключ

Для более креативного подхода можно использовать ключ для открытия бутылки. Следует осторожно вставить крепкий ключ в пробку под углом. Повернуть и осторожно потянуть вверх, применяя давление.

Напомним, ранее мы рассказали об одном из способов открытия бутылки вина без штопора.

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