Как перестать употреблять алкоголь: полезные советы

UAportal подготовил список из 10 советов, которые помогут перестать пить алкогольные напитки. Эти советы призваны расширить возможности людей и предложить определенные пути для улучшения их повседневной жизни.

Поиск группы поддержки

Наличие сильной группы поддержки имеет решающее значение, когда речь идет о трезвости. Окружение друзей и близких, понимающих и поддерживающих вас на пути к трезвости, имеет важное значение. Присоединение к группам поддержки или обращения за профессиональной помощью также может обеспечить руководство и поощрение.

Формирование здоровых привычек

Замена нездоровых привычек на здоровье имеет немаловажное значение для сохранения трезвости. Важны регулярные физические упражнения, сбалансированное питание и приоритетность ухода за собой. Эти привычки не только улучшают физическое самочувствие, но и способствуют общему психическому и эмоциональному здоровью.

Избегание триггеров

Выявление триггеров, которые могут привести к рецидиву, и принятие мер по их избежанию имеет решающее значение. Независимо от того, определенные ли люди, места или ситуации, важно разработать план, чтобы избегать этих триггеров и находить более здоровые альтернативы.

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Практика концентрации

Такие техники концентрации, как медитация и упражнения на глубокое дыхание могут помочь людям оставаться присутствующими и сосредоточенными на своем пути к трезвости. Практикуя внимательность, можно лучше справляться со стрессом и негативными эмоциями, которые могут возникать.

Постановка реалистичных целей

Постановка реалистичных целей имеет решающее значение для сохранения мотивации и отставания от графика. Рекомендуется разбить путь до трезвости на меньшие, достижимые этапы. Важно праздновать каждую пройденную ступеньку по мере достижения прогресса и быть терпеливым на протяжении всего процесса.

Поиск здоровых способов преодоления трудностей

Развитие здоровых способов преодоления стресса и сложных эмоций имеет важное значение для борьбы со стрессом. Занятия, приносящие радость и дающие ощущение удовольствия, такие как хобби, искусство или времяпрепровождение на природе, могут служить здоровым выходом для эмоций.

Самообразование

Знание – это сила. Самообразование о зависимости, выздоровлении и инструментах, доступных для поддержки на этом пути, расширяет возможности. Понимание стоящей за зависимостью науки и стратегий сохранения трезвости может помочь принимать обоснованные решения и оставаться преданным своим целям.

Практика самоанализа

Важно находить время для размышлений о прогрессе, вызовах и достижениях. Ведение дневника или участие в терапии может помочь получить представление о мыслях и эмоциях, что позволит решить любые глубинные проблемы, которые могут способствовать возникновению зависимости.

Установление распорядка дня

Формирование распорядка дня может обеспечить структуру и стабильность в жизни. Рекомендуется планировать дни с мероприятиями, поддерживающими трезвость, например, посещение встреч группы поддержки, физические упражнения или хобби. Хорошо структурированный распорядок дня поможет оставаться сосредоточенным и избегать простоя, который может привести к рецидиву.

Отмечайте достижения

Важно отмечать важные этапы и достижения на пути к трезвости. Независимо от того, это месяц, полгода или год трезвости, поощряется признание и вознаграждение себя за тяжелый труд и преданность делу. Отмечание достижений может повысить мотивацию и служить напоминанием о прогрессе.

Напомним, мы рассказывали о продуктах, которые мы всегда считали безалкогольными, однако в которых содержится спирт. В маркировке продукта его нет, но если продукт ферментирован – там будет спирт.

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