Фруктовый сок и бананы: шесть, казалось бы, обычных продуктов, содержащих алкоголь

Как оказывается, в гонках со слабоалкогольным пивом за большее содержание спирта побеждают хлеб, фруктовый сок, йогурт и соевый соус. Неожиданно, но в некоторых продуктах, которые мы всегда считали безалкогольными, содержится спирт. В маркировке продукта его нет, но если продукт ферментированный – там, вероятно, будет спирт.

Об этом пишет Daily Mail.

Как утверждают ученые, незрелый банан содержит около 0,2% спирта, а спелый – 0,4%. А в булочках для бургеров содержится 1,28% спирта. Меньше спирта содержит пшеничный и ржаной хлеб – 0,29%. Ученый Дуэйн Меллор из Астонского университета, в Великобритании, заявляет, что в процессе выпечки хлеба принимают участие дрожжи, которые и продуцируют небольшое количество спирта. Можно сказать, что любой продукт ферментации содержит спирт.

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К примеру, фруктовый сок может содержать этанол. В виноградном соке – 0,086% алкоголя, в апельсиновом – 0,073%, а в яблочном – 0,026%. Даже йогурты содержат 0,02% спирта.

Во время ферментации бактерии или дрожжи расщепляют углеводы на сахара, которые, в свою очередь, превращаются в спирт. Так, в, на первый взгляд, безалкогольных продуктах появляется алкоголь. А как тогда происходит процесс ферментации в бананах? Оказывается, что находящиеся в воздухе дрожжи вступают в реакцию с сахаром в банане, это приводит к его брожению и образованию спирта и углекислого газа. Во фруктовых соках происходит схожий процесс брожения.

Соевый соус, продукт производственной ферментации, также содержит от 1,5% до 2% спирта. В результате смешивания соевых бобов, пшеницы, соли и воды начинается ферментация, в результате пшеничный крахмал распадается в сахара и превращается в спирт.

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